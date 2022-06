Sudtirol, parla il DS Bravo: “Lunedì annunceremo il nuovo allenatore”

Il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo, ha parlato ai microfoni del Corriere dell’Alto Adige: “Lunedì prenderò la decisione e quindi ci sarà il nome del nuovo tecnico: la disponibilità dei profili che ho sentito, c’è da parte di tutti. Zauli?Non è ancora sicuro: sono tre in lizza, e i nomi sono quelli usciti negli ultimi giorni. Quanti giocatori nuovi arriveranno? Quattro per reparto e di cui faranno parte anche diversi giovani. Soulè e De Graca? Giocatori inarrivabili per noi. Scavone? Assolutamente no. Per l’inizio del ritiro in val Ridanna metteremo a disposizione almeno sei o sette elementi in più di quelli che rimarranno. Quanti giocatori della scorsa stagione, faranno parte del Südtirol 2022-23? Tra gli otto e i dieci“.

Foto: logo Sudtirol