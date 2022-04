Sudtirol-Padova: alle 14.30 c’è in palio la Serie B

Gara di cartello nel girone A di Serie C. A Bolzano, allo stadio Druso, ci sarà lo scontro diretto, che può essere decisivo per la promozione in Serie B. In campo il Sudtirol e il Padova.

I padroni di casa, vogliono coronare una stagione straordinaria, ma soprattutto un progetto lungimirante, ambizioso, che nasce da anni e che ora merita di ricevere i proprio frutti.

Il Padova invece prova a coronare un inseguimento pazzesco. Da quando c’è Oddo in panchina, i veneti hanno strappato 8 punti ai rivali, arrivando a giocarsi questa chance importante, reduci anche dalla vittoria della Coppa Italia di Lega Pro qualche settimana fa, proprio contro il Sudtirol.

Ma la partita che conta è questa, a due giornate dalla fine. Il Sudtirol arriva con due punti di margine, un successo dei padroni di casa vorrebbe dire Serie B. Il Padova spera nel colpaccio, per giocarsi poi l’ultima giornata in casa il match point. Un pareggio andrebbe bene al Sudtirol, che resterebbe avanti, ma poi dovrà andare a vincere l’ultima giornata sul non facile campo della Triestina.

Insomma, la madre di tutte le partite del girone A di Serie C. Lo start alle 14.30.

