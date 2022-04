Sudtirol nella storia: sbanca Trieste con doppio Casiraghi, è la prima promozione in B

Giornata storica in casa Sudtirol: il club di Bolzano ha ottenuto la promozione in Serie B per la prima volta nella sua storia. Decisiva la doppietta di Casiraghi con la quale quest’oggi è arrivata la vittoria per 2-0 sul campo della Triestina. Niente da fare per il Padova, oggi KO in casa contro la Virtus Verona, che chiude al secondo posto nel Girone A (90 punti il Sudtirol, 85 i biancoscudati) ed è ora chiamato a cercare la cadetteria attraverso i playoff.

Foto: wikipedia