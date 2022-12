Sudtirol-Modena, la sfida del Druso ha due facce

Una delle partite odierne del campionato di Serie B sarà la sfida tra Sudtirol e Modena, una partita che presenta però due facce per le contendenti. Entrambe neopromosse, sono protagoniste di un cammino sorprendente, pur con qualche evidente scivolone. Il Sudtirol incarna perfettamente la figura di “sorpresa del campionato”, la posizione di classifica era decisamente impronosticabile al momento della promozione in B. Con l’arrivo di Bisoli, la squadra del Druso sembra una vera corazzata e la partita di oggi potrebbe avvicinarla ancora alla zona playoff. Il Modena invece dovrà limitare gli errori ma ha già mostrato di avere del potenziale notevole, il tecnico Tesser tenta oggi un’ulteriore tassello per la scalata: l’obiettivo però resta lo stesso, si punta ad una salvezza tranquilla.