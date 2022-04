Sudtirol e Padova pareggiano: decisiva l’ultima giornata

Termina con un pareggio a reti inviolate il big match del Girone A di Serie C tra Sudtirol e Padova. Bisognerà dunque attendere l’ultimo turno di campionato per comprendere quale delle due andrà direttamente in Serie B. La classifica vede al momento il sodalizio di Bolzano a 87 punti, con due lunghezze di vantaggio dei biancoscudati. In caso di arrivo a pari punti – complici i due 0-0 maturati negli scontri diretti – il Padova beneficerebbe del maggior numero di gol segnati (59 contro 47): la squadra di Javorcic giocherà sul campo della Triestina, mentre i ragazzi di Oddo saranno impegnati tra le mura amiche contro la Virtus Verona. Lì si deciderà tutto.

Foto: sito Padova