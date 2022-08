SudTirol, Bisoli si presenta: “Dobbiamo costruire un’identità importante che ci permetta di salvarci”

Questa mattina il tecnico Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo al SudTirol e della voglia di conquistare la salvezza dopo un avvio di campionato tutt’altro che in discesa. Queste le sue parole: “Nell’ambiente tutti parlano bene di questa società e ora che ho toccato con mano posso solo confermare quel che si dice, è un piacere essere qui. Tutto è curato nei minimi dettagli e sono orgoglioso di allenare questa squadra perché sono convinto si possa fare qualcosa di importante. – continua Bisoli come riporta Trivenetogoal.it – L’obiettivo è confermarci in questa categoria, anche all’ultimo con i play out. Lo scorso anno la squadra aveva un’identità che gli ha permesso di fare 90 punti in Serie C e non penso possano averla persa completamente. Quelli nuovi devono adeguarsi ai giocatori che c’erano già qui come questi ultimi devono accogliere i nuovi. Solo così si può costruire un’identità importante che ci permetta di salvarci”.

Foto: Facebook SudTirol