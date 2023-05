SudTirol-Bari, i convocati di Bisoli. Out l’ex Masiello

Il tecnico del SudTirol, Bisoli ha diramato la lista dei convocati per la gara dei plaoff di stasera, contro il Bari. Il Sudtirol perde l’ex Andrea Masiello, che si è procurato la lussazione del gomito nell’ultima gara contro la Reggina. Il difensore è in dubbio anche per il ritorno.

Questa la lista completa:

Portieri: Poluzzi, Minelli, Marano

Difensori: Celli, Curto, De Col, Giorgini, Vinetot, Zaro

Centrocampisti: Belardinelli, Casiraghi, Eklu, Fiordilino, Lunetta, Pompetti, Siega, Tait

Attaccanti: Carretta, Cissé, Larrivey, Mazzocchi, Odogwu, Rover.

Foto: sito Sudtirol