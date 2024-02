Sudakov esalta De Zerbi: “City o Barça non importa, può allenare qualsiasi squadra al mondo”

La stella dello Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov ha rilasciato un’intervista ai taccuini di ‘Sport’, durante la quale si è soffermato a parlare anche di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton: “Sono assolutamente sicuro che Roberto De Zerbi guiderà in futuro uno dei più importanti club europei. È un allenatore molto solido, l’ho avuto allo Shakhtar Donetsk e lo ricordo come una persona molto impulsiva”. Poi ha aggiunto: “Penso che De Zerbi possa allenare qualsiasi squadra al mondo, non importa se è il Manchester City o il Barcellona, ha le qualità giuste per guidare qualsiasi squadra”.

Foto: Twitter Brighton