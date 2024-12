Sucu, chi è il nuovo proprietario del Genoa

Dan Sucu è il nuovo proprietario del Genoa sottoscrivendo il 77% del capitale sociale del club. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Nato nel 1963 a Bucarest è un imprenditore rumeno famoso principalmente per essere il fondatore di Mobexpert, grande marchio di arredamento in Romania. Da sempre Sucu è un grande appassionato allo sport, in particolare del calcio, infatti è già proprietario per il 90% del Rapid Bucarest, una delle migliori squadre rumene. Come si evince dal comunicato ufficiale del Genoa, il suo obbiettivo è quello di “valorizzare il calcio come strumento sociale, con l’obbiettivo di coinvolgere migliaia di ragazza e promuovere i valori di inclusione e crescita personale”. Il club ha anche aggiunto che “la proposta strutturata e altamente strategica consentirà di sottoscrivere integramente l’aumento di capitale”, il che significa che permetterà al club di avere maggiori finanze per comprare migliori giocatori e di conseguenza migliorare le prestazioni sportive. Ma Sucu non segue solamente il calcio, infatti è un grande collezionista anche di automobili e moto, spesso e volentieri appartenute a personaggi VIP tra cui Al Capone ed Elton John.

Foto: Sito Genoa