Sucic, l’Inter si avvicina (per giugno). Una rincorsa da ieri

Petar Sucic vestirà con ogni probabilità la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato ieri dal sito croato Sportske Novosti, i contatti tra i nerazzurri e la Dinamo Zagabria sono serratissimi, e la trattativa è molto vicina a una conclusione. L’Inter ha offerto ai croati 12 milioni di euro più 3 di bonus facili da raggiungere, per un totale di 15: la Dinamo sta provando ad ottenere di più, soprattutto una percentuale sull’eventuale rivendita, ma sono dettagli che si risolveranno nel giro di poco. Il talentuoso centrocampista classe 2003 (ora infortunato) resterebbe fino all’estate in prestito in Croazia e giungerebbe in Italia a giugno, e potrebbe (se le condizioni lo permetteranno) partire con la squadra per il Mondiale per Club.

Foto: Instagram Dinamo Zagabria