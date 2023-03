Successo esterno del Parma sulla Reggina: decide Vazquez

La rete di Vazquez al 68′ decide la sfida tra Reggina e Parma (0-1 nel secondo anticipo di Serie B). I ducali di Pecchia superano in trasferta gli amaranto di Filippo Inzaghi. Il 2023 dei calabresi è nero: sette sconfitte e appena due vittorie. I gialloblù ritrovano la vittoria dopo aver perso in casa contro il Pisa, la formazione emiliana è in zona playoff (settimo posto con 40 punti) ad appena due punti di distanza dalla stessa Reggina.

Foto: Twitter ufficiale Parma