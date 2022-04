Success: “Devo tutto a Pozzo, al Watford sono stato sfortunato. Volevo misurarmi con la A”

Fra i calciatori dell’Udinese che si stanno mettendo in questo campionato rientra senza dubbio Isaac Success, protagonista nella vittoria ottenuta la scorsa giornata contro il Cagliari. Parlando a La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha raccontato il suo rapporto con la famiglia Pozzo: “A Gino devo tutto, avevo appena vinto il Mondiale Under 17. Mi portò in Europa, subito al Granada, dove ho fatto una buona esperienza perché la città offriva qualcosa di bello anche oltre il calcio. Poi m ha fatto giocare in Premier League e ora mi ha fatto conoscere la Serie A, l’Italia. Non posso che ringraziarlo. Era un suo desiderio farmi arrivare all’Udinese”.

Success prosegue: “Sicuramente la Premier oggi è il campionato più ambito, è stimolante. Il 90% dei calciatori vuole giocarci per l’alto livello che ha. Ma al Watford non è andata bene perché sono stato pure sfortunato. Troppi infortuni. Caviglia, tendine, problemi muscolari. Volevo misurarmi con la Serie A e volevo essere riconoscente a Gino per quel che ha fatto per me. E sono venuto a Udine”.

Sul rapporto con l’Udinese: “Sto tanto a casa e gioco alla play, sempre col club in cui sono. Sono concentrato sul lavoro, spero sempre di giocare, come tutti. Ora sono a posto. Mi sono ambientato subito perché l’organizzazione è perfetta e già conoscevo dal Watford Pereyra, Deulofeu, Pussetto, Zeegelaar: mi hanno spiegato tutto. E con Zeegelaar sono amico, ci vediamo fuori per mangiare”.

Foto: Instagram personale Success