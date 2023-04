Succede tutto nel finale! Abraham apre al 93′, Saelemakers risponde al 97′: parità tra Roma e Milan (1-1)

Termina in parità lo scontro diretto per la Champions tra Roma e Milan: 1-1 all’Olimpico. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, ma per Mourinho arriva l’ennesimo problema in difesa con l’infortunio al 14′ di Kumbulla. Problema al ginocchio per il problema albanese che ha dovuto lasciare il campo a Bove, con Cristante sulla linea difensiva. I rossoneri mantengono il possesso, con la Roma che fa fatica a tenere la palla in fase di costruzione. Al 34′ Pellegrini calcia su suggerimento di Spinazzola, colpendo però il compagno Abraham. Sull’azione successiva è Belotti a provarci, restando a terra dopo uno scontro con Brahim Diaz. Niente rigore per Orsato, che lascia proseguire il gioco. Negli ultimi minuti problemi fisici per Tomori e Belotti, da valutare durante l’intervallo. Il secondo tempo segue la scia del primo. Partita senza occasioni, con pochissimi spazi da entrambe le parti. Al 56′ gran contropiede dei giallorossi: Spinazzola recupera il pallone sul neoentrato Saelemaekers e serve El Shaarawy, ma l’attaccante si allunga la sfera con la coscia e l’occasione sfuma. Maignan blocca. Immediata la risposta dei rossoneri con Leao che salta l’uomo e la mette in mezzo per Saelemakers che non riesce a inquadrare la porta. Al 65′ torna la Roma avanti: Abraham ruba palla a Theo, si invola e serve El Shaarawy al centro. L’attaccante non riesce a girarsi e serve Bove, che a sua volta allarga sulla sinistra per Pellegrini. Il destro del capitano è centrale, Kjaer anticipa Maignan e spazza via il pallone. Nel finale si accende la gara. Al 94′ la Roma sblocca la gara con Abraham: palla persa da De Ketelaere a centrocampo, Celik si invola sulla fascia e serve l’inglese, che salta Kalulu e la mette dentro. Sembrava finita con i giallorossi che si aggiudicavano lo scontro diretto per la Champions, ma per gli uomini di Pioli non è stato così. E al 97′ è arrivata la rete del pareggio firmata Saelemakers: cross di Leao dalla destra – dopo un rinvio lungo di Maignan -, poi sbuca il belga e la mette dentro. Termina così in parità all’Olimpico, Roma e Milan rimangono a pari punti in classifica occupando il quarto e il quinto posto a quota 57 punti.

Foto: Instagram Milan