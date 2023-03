Succede di tutto in Vitoria Guimaraes – Sporting Braga. Risse, espulsioni e polizia negli spogliatoi

E’ accaduto di tutto nel derby del Minho, tra Vitoria Guimaraes e Sporting Braga, gara conclusasi 2-1 per i padroni di casa. Un derby caldissimo, con animi accesi non solo in campo, ma anche sugli spalti. La Polizia è dovuta intervenire per calmare gli animi tra giocatori ed elementi dello staff di Vitória Guimaraes Sporting Braga al termine della partita. Subito dopo il fischio finale e nel tunnel di accesso agli spogliatoi dell’Estádio D. Afonso Henriques di Guimares ci sono stati accenni di rissa e colpi proibiti fra giocatori e staff rendendo necessario l’intervento degli agenti. Durante la gara erano stati espulsi tre giocatori, uno del Vitoria Guimaraes e due dello Sporting Braga.

Insomma, una corrida, più che una partita di calcio e le sanzioni non tarderanno ad arrivare.

Foto: logo Sporting Braga