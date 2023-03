Succede anche questo: un anno di Daspo al dg del Crotone

Della serie: siamo dirigenti e dovremmo dare il buono esempio, ma invece lo facciamo al contrario. Raffaele Vrenna, dg del Crotone, ha avuto un anno di Daspo per un battibecco – evidentemente vivace – con un agente della polizia municipale. L’episodio risale a quasi due mesi fa e si é verificato fuori dallo stadio. In casi del genere, piuttosto che trovare alibi, basterebbe spiegare e dire di aver sbagliato. Invece no, anche se siamo più o meno all’interno di un record (negativo) o quasi per un dirigente: un anno di Daspo, aspettando l’esito del ricorso ma comunque all’interno di una situazione poco edificante (o no?). Nel frattempo la squadra, dopo aver cambiato allenatore, passando da Lerda a Zauli, ha visto aumentare il distacco dall’imprendibile Catanzaro.

Foto: logo Crotone