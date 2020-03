Subotic: “I club chiedono solidarietà a noi, ma pensano solo ai loro interessi”

Duro attacco di Neven Subotic, difensore dell’Union Berlin, verso i tagli di stipendi dei calciatori da parte dei club di tutte le serie tedesche: “Si chiede sempre gesti di solidarietà ai calciatori. Non accade solo in questo momento, ma in generale. – ha dichiarato a Funke – I club cosa fanno? Solidarietà e beneficenza da parte loro in molti casi non esiste. I club pensano solo ai propri interessi. Tutti guardano alla Bundesliga e pensano alla solidarietà, ma nessuno guarda cosa accade nelle serie minori. Ciò dimostra che la commercializzazione del calcio come modello di business oscura i valori dello sport. Le grandi stelle del calcio sono solo la punta dell’iceberg. I calciatori delle serie minori dovrebbero essere prese in considerazione in questi casi, perché loro ne escono danneggiati da questi tagli.”

