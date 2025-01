Subito Kolo Muani: vantaggio Juve all’intervallo

Il primo tempo di Napoli-Juventus termina 0-1.

La prima frazione di gara inizia con un’occasione per Yildiz, al quinto minuto: il numero 10 riceve palla sulla destra, si accentra e scaraventa un mancino verso la porta. Meret in tuffo salva tutto. Al 18′ prima occasione per incidere in bianconero di Kolo Muani: lanciato in campo aperto salta un uomo e si accentra, poi cede il pallone a Koopmeiners che calcia di prima senza impensierire Meret. Cinque minuti dopo risponde il Napoli con una doppia occasione: prima con Lukaku, anticipato da Gatti su un cross di Di Lorenzo, poi con Politano che tira al volo sulla palla allontanata. La Juve va in vantaggio allo scadere con il primo gol in bianconero di Kolo Muani: palla arretrata, dalla destra, verso Lobotka che viene però anticipato all’ultimo da Anguissa. Il tocco del centrocampista del Napoli diventa però un filtrante per Kolo Muani, tutto solo in area. Girata immediata del francese e palla in rete.

Foto: Instagram Juventus