Antony non tradisce le aspettative e colpisce subito contro l’Arsenal. Al brasiliano sono bastati 35 minuti per trovare il primo gol con il Manchester United. Marcus Rashford gira per Antony che, smarcato in area di rigore, calcia di prima intenzione e infila Ramsdale all’angolino basso di sinistra. Scoppia l’Old Trafford: Antony c’è!

Foto:Manchester United Instagram