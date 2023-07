Suarez in tribuna con il Gremio: l’attaccante sempre più lontano, preme per andare all’Inter Miami

Il Gremio ha battuto l’Atlético Mineiro 1-0 questo sabato, ma la stella uruguaiana Luis Suárez è rimasta in tribuna in attesa di definire il suo futuro. L’allenatore del Gremio, Renato Gaúcho, ha scelto di lasciare l’ex Barcellona fuori dai convocati, decisione che manterrà fino alla risoluzione delle trattative tra l’attaccante e la dirigenza. Secondo quanto dichiarato a SporTV prima della partita, Gaucho è stanco della questione e ha espresso il desiderio di una pronta risoluzione della “soap opera”. Suárez, da parte sua, ha voluto rendere chiaro il suo impegno nei confronti del club recandosi all’Arena do Gremio per vedere in diretta la partita e, in mattinata, recandosi al centro di allenamento per continuare le cure al ginocchio. La stampa brasiliana assicura, invece, che Suárez vuole lasciare il Gremio e unirsi alle fila dell’Inter Miami, che ha appena ingaggiato la stella argentina Lionel Messi e altri suoi ex compagni di squadra al Barcellona, ​​come Sergio Busquets e Jordi Alba.

Foto: Instagram Luis Suarez