Suarez torna, segna una doppietta e il Nacional è campione di Uruguay

Notte da incorniciare per Luis Suarez e il suo Nacional de Montevideo. L’attaccante uruguayano, da settimane out per infortunio, è tornato nella notte nel derby contro il Liverpool de Montevideo, nel 4-1 finale, dopo i supplementari.

Doppietta per il Pistolero, che saluta Montevideo, regalando il terzo titolo al Nacional.

Ora si preparerà per i Mondiali, per provare a far sognare un intero popolo.

Foto: twitter personale