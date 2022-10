Suarez sul futuro: “Non tornerò in Europa. La MLS è una possibilità”

Durante la lunga intervista concessa a Marca, Luis Suarez ha parlato del suo futuro. Tra qualche settimana scadrà il contratto con il Nacional Montevideo e l’ex attaccante del Barcellona sarà libero: “Non so ancora cosa farò. La MLS è una delle opzioni possibili, ma ora non ci penso. Mi godo il Nacional. Sicuramente non tornerò in Europa. Ho già fatto la mia carriera e me ne sono andato con orgoglio. Avevo tante opzioni prima di venire al Nacional, ma dopo Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético… Non poteva esserci carriera migliore! Per questo motivo non potevo andare in una squadra meno forte dell’Atlético. È stata una traiettoria perfetta. Aveva più senso tornare in Uruguay, non perché sia ​​una lega minore, ma per chiudere un cerchio”.

Foto: Twitter Suarez