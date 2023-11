Suarez su Darwin Nunez: “Ha potenziale e lo sta dimostrando. L’anno scorso l’ho chiamato per sostenerlo”

Luis Suarez, ex attaccante di Barcellona e Liverpool ora al Gremio, ha rilasciato un’intervista a ESPN parlando del suo connazionale Darwin Nunez. Ecco le sue parole:

“Darwin ha potenziale, capacità tecniche e fisiche, e lo sta dimostrando. Come compagno di squadra, non sono sorpreso perché lo sapevo. Quando ha avuto un brutto periodo al Liverpool, gli ho parlato. Il club mi ha chiesto di parlargli. Gli ho dato consigli e gli ho spiegato cosa fosse il calcio inglese. Con tutto il cuore, si è aperto con me e mi ha detto cosa gli stava succedendo in quel momento. Gli ho detto di prendere la maglia numero 9. Come compagno di squadra, sono felice per lui”.

Foto: Instagram Luis Suarez