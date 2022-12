Suarez scrive a Messi: “Non ti stanchi mai di dimostrare di essere il migliore di tutti”

L’Argentina vola in finale dopo aver battuto con un netto 3-0 la Croazia. Protagonista della serata Lionel Messi che ha, prima, trasformato il rigore del momentaneo 1-0 e, poi, portato a spasso la difesa croata prima di servire Julian Alvarez per il definitivo 3-0. Una prestazione che ha voluto sottolineare anche Luis Suarez, suo grande amico e ex-compagno di squadra al Barcellona: “Leo, non ti stanchi mai di dimostrare di essere il migliore di tutti. Che il mondo intero si alzi in piedi per applaudirti per tutto quello che stai dando al calcio”.

Foto: Instagram Messi