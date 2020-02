Suarez rivela: “Futuro? C’è una clausola per il rinnovo automatico con il Barça”

Luis Suarez torna a parlare del suo futuro. L’attaccante uruguaiano del Barça, attualmente ai box per infortunio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di RAC 1: “La mia famiglia è molto felice a Barcellona e mi sento utile per la squadra. La decisione di rinnovare deve essere presa dal club. Da parte mia voglio continuare ma non dipende da me, però c’è una clausola nel contratto: se il prossimo anno gioco il 60% delle partite in cui sono disponibile scatta il rinnovo automatico con il Barça”, le parole di Luis Suarez.

Foto: Twitter ufficiale Champions League