Suarez risponde alle accuse: “Ho sempre dimostrato la mia professionalità”

Nonostante non abbia giocato la finale di Copa del Rey, uno dei giocatori più criticati è stato Luis Suarez. L’uruguaiano non ha preso parte alla partita contro il Valencia per via dell’operazione subita qualche settimana fa al ginocchio. L’attaccante è stato accusato di essersi operato solamente per farsi trovare pronto durante la Copa America con l’Uruguay. Il giocatore però ha voluto chiarire la sua posizione e lo ha fatto con un comunicato ufficiale apparso sul suo profilo Twitter: “Voglio chiarire, soprattutto a tutti quelli che sembrano voler farmi del male, che l’infortunio che mi ha portato in sala operatoria non ha assolutamente nulla a che fare con la cartilagine ma a causa di un menisco lacerato nella semifinale contro il Liverpool. Ho dimostrato ogni giorno da quando sono arrivato in questo club che sono coinvolto al 100%, che do tutto in ogni allenamento e in ogni partita per questo club.Sono state dette tante cattiverie, dubitando della mia professionalità. Mi sento triste, deluso e impotente per non aver potuto aiutare i miei compagni di squadra, ma sono molto orgoglioso di tutti loro; Adesso è il momento di cambiare marcia e affrontare nuove sfide la prossima stagione”.

Foto: Mundo Deportivo