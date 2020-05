Suarez pronto al rientro: “L’obiettivo è sempre quello, vincere il più possibile”

Intervistato in esclusiva da SPORT, Luis Suarez, attaccante uruguaiano del Barcellona, ha parlato del suo rientro in campo: “La verità è che sono molto felice. All’inizio ho fatto alcuni giorni con Juanjo e poi a poco a poco ci siamo uniti al gruppo. In parte, il Coronavirus mi ha aiutato a guadagnare tempo nella mia guarigione, potrò giocare partite che non avrei potuto giocare, sono molto felice per questo, anche se comunque la situazione che abbiamo vissuto è tragica. Le ambizioni sono le stesse: vincere il più possibile. E penso che siamo in buona forma per poterlo fare.”

Foto: AS