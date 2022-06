Suarez posta una foto da Siviglia. I tifosi impazziscono. Ma il motivo del suo arrivo in città è un altro

Luis Suarez ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Siviglia ma anche del Betis. Il Pistolero, ha postato una foto con la moglie dall’ Hotel Torre Pelli, il grattacielo della città, uno dei più lussuosi in Spagna.

I fan di Siviglia e Betis, osservando la foto sui social, sono impazziti e riconoscendo il posto, si sono recati alla struttura, per capire cosa stesse accadendo.

Ma qui scoprono che Suarez non è in città per motivi calcistici. L’attaccante uruguayano era al matrimonio di Jordi Alba, suo compagno al Barcellona. Infatti, i tifosi sivigliani hanno potuto osservare l’arrivo anche di Messi, e altri assi del Barça, come il grande ex Dani Alves.

L’euforia per un possibile arrivo di Suarez nei loro club è svanito. Ma per qualche ora si è sognato un possibile colpaccio in attacco.

Il pistolero ha un contratto che scade con l’Atletico Madrid il 30 giugno. Il suo futuro è ancora da definire. Dall’Argentina danno per quasi certo il suo passaggio al River Plate, per poter preparare il Mondiale in Qatar con tranquillità. Si era addirittura parlato di un futuro in Italia, all’Atalanta, ma erano solo voci.

Foto: Twitter Atletico