Suarez: “Posso ancora contribuire molto nel Barça”

Rompe il silenzio Luis Suarez dopo la disfatta in Champions e torna a parlare, affidandosi al quotidiano El Pais. Suarez dice la sua sulle voci che lo vorrebbero lontano dal club: “Quando si perde come si è perso a Lisbona, siamo tutti responsabili. È chiaro, non sarebbe giusto individuare un giocatore o qualcuno del club. Non penso che si possa mettere in dubbio il mio impegno per il Barcellona. Se dovessi andar via lo accetterei ma posso ancora contribuire molto in questa squadra”.

Foto: AS