Suarez: “Parata nel 2010 con il Ghana? Niente scuse, non ho sbagliato io”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Ghana–Uruguay, Luis Suarez è tornato a parlare dell’episodio in cui si sostituì di fatto al portiere. Durante il Mondiale nel 2010, il Pistolero parò con le mani una conclusione della Nazionale ghanese al 120′, evitando loro di segnare la rete che avrebbe mandato per la prima volta una squadra africana ai Mondiali. Dal dischetto Asamoah Gyan sparò alle stelle, rimandando la qualificazione alla cinica lotteria dei rigori, con la Celeste a uscirne vincitrice: “Niente scuse, giochiamo e vediamo quel che succede sul campo. Sono stati i giocatori del Ghana, non io a sbagliare quel rigore. Avrei dovuto scusarmi se avessi fatto male a un avversario in un tackle, e prendere un cartellino rosso. Ma in quella situazione ho fatto un fallo di mano, l’arbitro, mi ha espulso e ha fischiato rigore. Non ho sbagliato io”.

Foto: Twitter Suarez