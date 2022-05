Suarez: “Mi è stato comunicato che sarei dovuto andare via dall’Atletico il giorno prima del mio addio”

Luis Suarez, fresco dell’addio all’Atletico Madrid, è stato intervistato da El Larguero di Cadena Ser. Il Pistolero, che adesso cercherà una nuova squadra, ha svelato qualche curioso retroscena: “Sarei voluto restare all’Atletico Madrid, questo sì. Anche perché mi è stato comunicato che sarei dovuto andare via il giorno prima del mio saluto. Rafa Alique (direttore della comunicazione dell’Atletico, ndr) mi ha detto il giorno prima del mio addio, che mi avrebbero salutato . Non sapevo niente. Ho 35 anni e stavo pensando anche al mio futuro. Abbiamo avuto un incontro con il club a dicembre, abbiamo deciso di parlare a febbraio e Alique mi ha detto che mi avrebbero salutato e io ho detto: ‘beh, almeno qualcuno del club mi dice qualcosa’. Anche lui era presumibilmente sorpreso. Ora voglio arrivare bene ai Mondiali e dunque non penserò ai soldi ma a trovare un progetto di livello dal punto di vista sportivo, dunque in Europa anche se ricevo molte chiamate da Messico, Brasile e Argentina”.

FOTO: Twitter Atletico