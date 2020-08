Suarez, messaggio social: “Non dimenticare che sei l’artefice del tuo destino”

Un messaggio ambiguo, pubblicato attraverso una storia su Instagram dal proprio profilo ufficiale. Le parole di Luis Suarez si prestano inevitabilmente a varie interpretazioni, ma potrebbero assumere un valore rilevante alla luce del difficile momento del Barcellona. Il club vuole compiere una rivoluzione storica, per dimenticare l’altrettanto storica debacle in Champions contro il Bayern Monaco. Il nuovo corso blaugrana potrebbe portare a scelte clamorose (vedi l’incerta situazione di Messi) e quasi nessuno tra i calciatori in rosa può sentirsi escluso. Intanto, Suarez, scrive così: “Non dimenticare che se l’artefice del tuo destino”.

Foto: As