Suarez, l’attesa della Juve e quei post su Instagram

Luis Suarez e la Juve: storia di un’attesa che non si riferisce soltanto al passaporto comunitario (problema risolvibile), ma alla risoluzione che l’attaccante aspetta per liberarsi a dieci mesi dalla scadenza con il Barcellona. In modo da firmare poi almeno un biennale con i bianconeri da circa dieci milioni netti a stagione. Intanto, Suarez ha pubblicato due foto su Instagram mentre si allena con frasi criptiche: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”. Aggiungendo poi “sempre positivo, nessuno mi toglierà la fiducia”.

Foto: Instagram personale.