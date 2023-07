Suarez: “Lascerò il Gremio con un anno di anticipo. Il mio fisico non regge questi livelli”

Contrariamente a quanto annunciato dall’allenatore del Gremio nei giorni scorsi, Luis Suarez lascerà il club brasiliano. A dichiararlo lo stesso pistolero uruguayano, che ha parlato del suo addio: “La prossima stagione non sarò in grado di giocare al massimo dato il mio stato di forma e l’alto livello del campionato brasiliano – ha detto l’attaccante uruguaiano – per questo ho discusso col club per la rescissione del mio contratto con un anno d’anticipo”.

Una possibile meta, potrebbe essere l’Inter Miami di Messi.

Foto: Instagram Suarez