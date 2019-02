Suarez, incubo Champions: a secco nelle ultime 16 trasferte in Europa

Ancora una trasferta di Champions senza gol per Luis Suarez. Il digiuno del Pistolero sta assumendo i contorni dell’incubo: l’attaccante uruguaiano del Barcellona, a secco anche nella sfida di Lione di ieri sera, non va a segno in Champions League fuori dal Camp Nou dal lontano 2015. In totale sono 16 gare, oltre 1500 minuti di astinenza, quasi 4 anni di carestia per l’ex Liverpool: l’ultimo gol in trasferta è arrivato a Roma, nel 15 settembre 2015. Il momento no di Suarez è certificato anche dai numeri in Liga: l’ultima gioia dell’uruguaiano risale infatti al 20 gennaio, un mese fa. Al Barcellona servirà il miglior Pistolero in vista della fase cruciale di stagione.

Foto: Mundo Deportivo