Suarez: “Il Barcellona cerca un attaccante? Normale, qui sei sotto esame ogni 3 giorni”

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Ovacion, soffermandosi anche sul mercato del club catalano, a caccia di un nuovo ‘9’: “Non è strano che il club stia cercando un altro attaccante, è la realtà del calcio. Del resto arriverà il momento in cui la mia età non mi permetterà di essere all’altezza delle necessità del Barcellona. Le esigenze qui sono immense. Ogni tre giorni sei sotto esame, non hai riposto, non ti perdonano una partita sbagliata. Non è facile venire in un club come il Barcellona, adattarsi e conquistare il posto. Sono cinque anni che sono nel club e convivo con la pressione, cercando di rispondere allo stesso modo”, ha confessato Suarez.

