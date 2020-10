Suarez e un incubo chiamato Bayern

Serata da dimenticare per l’Atletico Madrid di Luis Suarez nella trasferta persa contro il Bayern Monaco. L’attaccante uruguaiano, arrivato fra i colchoneros proprio nel corso dell’ultima sessione estiva, ha subito un’altra sconfitta roboante in Champions League a distanza di pochi mesi, sempre per mano dei bavaresi.

Dopo il clamoroso 8-2 con cui ha salutato i colori blaugrana, l’attaccante ha vissuto anche il 4-0 di ieri sera. Suarez ha visto segnare ben 12 gol al Bayern nelle ultime due partite disputate nel massimo trofeo continentale, due disfatte difficili da digerire.

Se a tutto ciò si aggiunge che la punta non è riuscita ad andare in rete in una trasferta di Champions per la ventiduesima volta di fila, il particolare bilancio personale delle notti europee del giocatore dopo ieri sera non può che essere ulteriormente negativo.

Foto: Instagram personale Suarez