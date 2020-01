Suarez difende Valverde: “Non è colpa sua, la squadra deve analizzare gli errori”

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha commentato la sconfitta con l’Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna difendendo il tecnico Valverde: “Valverde? Non è colpa sua. Abbiamo commesso degli errori ed abbiamo avuto alcuni cali in dei momento chiave della sfida. In queste gare paghi sempre la minima disattenzione. Al termine di ogni gara, che sia vinta, persa o pareggiata, è importante fare autocritica. Dagli errori si impara sempre, la squadra deve analizzare cosa ha sbagliato”.