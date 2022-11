Suarez (ct Costa Rica): “Difficile da spiegare. La Spagna ha preso palla dall’inizio”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Costa Rica, Luis Fernando Suarez, ha così commentato la sconfitta contro la Spagna: “E’ difficile da spiegare, siamo venuti con aspettative elevate. La Spagna ha preso palla dall’inizio, la chiave era che dovevamo correre molto di più perché non avevamo il pallone. Penso che la cosa più importante sia che non avevamo il pallone fra i piedi; se non abbiamo una buona tecnica e basi abbiamo dei problemi. Le partite si vincono e si perdono in questo modo”.

Foto: Twitter Costa Rica