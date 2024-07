Suarez: “Ciò che dà più fastidio è come i colombiani hanno festeggiato. Ma tutto ritorna”

In zona mista dopo la sconfitta contro la Colombia, il centravanti dell’Inter Miami e della Nazionale uruguaiana, Luis Suarez, ha così parlato: “Ciò che da più fastidio è come i colombiani hanno festeggiato. Ma Dio è lassù: guarda tutto e tutto ritorna. Ci sono sempre litigi, risate e qualche parola di troppo. Ma ciò che hanno fatto non ha alcun senso. Abbiamo eliminato il Brasile e nessuno di noi è passato davanti a uno di loro per provocarlo. Anzi, siamo andati a salutarli. Siamo colleghi, conosciamo la sofferenza dopo una sconfitta. Passare così davanti a un collega è brutto”.

Foto: Instagram Suarez