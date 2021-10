Suarez: “Chiudere la carriera in Sud America? No, troppe pressioni. Meglio USA o Asia”

L’attaccate uruguayano dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, ha parlato a ESPN in merito al suo futuro una volta scaduto il contratto con i colchoneros e la possibilità di tornare a giocare in Sud America.

Queste le sue parole: “Ho fatto tanti sforzi per essere al top e voglio lasciare un buon ricordo; se tornassi a giocare in Sudamerica a 36 o 37 anni, la gente mi chiederà sforzi come se ne avessi 27 o 30 e non so se me lo potrò permettere. Ma non potrò correre come in passato o segnare gli stessi gol. Per non lasciare quel tipo di immagine, preferirei giocare altrove, dove continuerei a godermi il calcio senza la pressione del Sudamerica. Per esempio negli Stati Uniti o in Asia”.

Foto: Twitter Atletico