Suarez: “C’era un pre-accordo con il River. Sfumato per motivazioni sportive”

Intervistato da Ovacion, Luis Suarez è tornato a parlare del suo mancato trasferimento al River Plate, a causa dell’eliminazione del club argentino dalla Coppa Libertadores: “Un mese e mezzo fa dissi che non avrei lasciato l’Europa, poi però il River ha insistito e l’ha fatto così tanto che sono arrivato a pensarci. E una possibilità c’era. Sono stato emozionato dal sapere di essere stato amato così tanto, è tutto ciò che serve a un calciatore. Il River me lo stava dando, c’era già un pre-accordo ma poi l’affare è caduto per motivazioni sportive“.

Foto: Instagram Suarez