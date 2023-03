Suarez: “Avevo consigliato la Premier League a Neymar. Al Barcellona avrebbe vinto il Pallone d’Oro”

L’attaccante Luis Suarez del Gremio, ex Liverpool e Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Placar in cui si è espresso sul suo ex compagno di squadra Neymar. L’uruguaiano ha parlato dell’addio dell’attaccante verdeoro ai catalani avvenuto nell’estate del 2017: “Gli abbiamo detto: ‘Per il tuo futuro l’Inghilterra è migliore. Penso al Manchester City, quel calcio andrà meglio per te…Ma, in Francia?’. Abbiamo capito poi che anche il calcio francese era cresciuto tanto, ma gli dicemmo che la cosa migliora era che restasse con noi. Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Se Neymar fosse rimasto al Barcellona, avrebbe vinto sicuramente un Pallone d’Oro”.

Foto: Neymar Instagram