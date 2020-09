Suarez al debutto: “Contento per la doppietta, volevamo iniziare bene il campionato”

Vince con un sonoro 6-1 l’Atletico Madrid di Diego Simeone ai danni di un Granada che si arrende dopo appena 9′ minuti. I colchoneros chiudono il match con una doppietta del più atteso, del debuttante Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, arrivato dal Barcellona, ha segnato una doppietta, all’85’ e al 93′. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni ufficiali del club: “Sono contento per il debutto, perché volevamo iniziare bene il campionato. Ogni volta che esordisci con una squadra con il go sei felice.Vendetta? Il Barça doveva cambiare e devo accettarlo. Sono venuto in un club che mi ha accolto in modo spettacolare e la bella atmosfera si vede. Se siamo uniti durante tutto l’anno possiamo realizzare cose importanti”.

Foto: twitter Atletico Madrid