Sua Maestà il Bologna: sbanca anche Bergamo in rimonta (2-1) e consolida il quarto posto

Gara molto equilibrata nei primi 45 minuti, buon Bologna in avvio, ma la prima chance è per la Dea con De Ketelaere, che spara alto. Il Bologna reagisce con Zirkzee dalla distanza, senza creare troppi problemi. Al 28′ la rete dell’Atalanta. E’ un guizzo di Lookman a regalare il vantaggio ai bergamaschi, sfruttando una respinta corta di Skorupski.

Il Bologna continua a fare la gara, ma crea poco dalle parti di Carnesecchi, non riuscendo a reagire alla rete di Lookman che decide fin qui la gara.

Ma i felsinei sono vivi e lo dimostrano in pochi minuti nella ripresa. La prima avvisaglia al 55′, grandissima parata di Carnesecchi su un colpo di testa a colpo sicuro di Calafiori. Ma è solo un’avvisaglia. Al 57′, calcio di rigore per il Bologna. Saelemarkers salta Koopmeiners che lo stende in area. Dagli 11 metri non sbaglia Zirkzee per il pareggio. L’Atalanta accusa il colpo, il Bologna non si ferma. Al 61′, cross in mezzo, respinge male a difesa dell’Atalanta, calcia da fuori Ferguson che insacca la rete del 2-1. In tre minuti il Bologna ribalta tutto. L’Atalanta non ci sta ma non riesce a reagire, il Bologna appare più pronto atleticamente e mentalmente.

Al 74′ è Miranchuk a provarci, sinistro da fuori, para Skorupski. L’Atalanta ci prova fino alla fine, ma la difesa del Bologna regge. Finisce 2-1 per la compagine emiliana. Un successo pesantissimo in ottica quarto posto. Il Bologna ottiene la sesta vittoria consecutiva, blindando la quarta posizione, salendo a 51. Dopo 7 vittorie di fila in casa, cade l’Atalanta che resta a 46.

