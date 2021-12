Sturridge sui social: “La ricompensa per chi mi trovò il cane la pagai. Qui qualcuno vuole guadagnarci”

Un caso che ha fatto discutere in questi giorni di festività è stato quello di Daniel Sturridge, ex attaccante del Liverpool, ora al Perth Glory in Australia, che nel 2019 aveva visto lo smarrimento (furto) di un suo cane, e aveva promesso una ricompensa di 26.000 dollari per chi glielo avesse riportato.

Dopo 24 ore il signor Foster Washington, che nella vita fa il rapper con il nome d’arte di Killa Fame, ha ritrovato il cagnolino assieme a suo nipote e sempre tramite i social media ha rintracciato l’ex attaccante del Liverpool per riconsegnarlo. Oltre due anni dopo, però, la vicenda è finita in tribunale.

Washington ha citato in giudizio Sturridge perché a suo dire l’ex Reds non aveva corrisposto la congrua ricompensa. Il tribunale di Los Angeles ha deciso che ha ragione l’uomo che ha ritrovato Lucci, con Sturridge costretto a pagare 30.000 euro. Ma non è detto che vada a finire così. Sturridge ha infatti preso la parola su Twitter e ha accusato Killa Fame di mentire. “Voglio solo che a Natale voi sappiate la verità. Ho incontrato un giovane che ha trovato il mio cane e gli ho pagato una ricompensa. Lui era felicissimo, tanto quanto lo ero io di ritrovare il mio cane dopo che mi era stato rubato. Ho fatto foto con lui e abbiamo audio e video di tutto quello che è successo quando mi hanno ridato Lucci”.

Insomma, una vicenda che certamente andrà seguita ancora fino in fondo.

Just to let you know the truth on xmas!

I met a young boy who found my dog and paid him a reward which he was delighted with as was I to get my dog back because he was stolen. I took photos with him and we have videos and audio of everything that happened when Lucci was returned.

— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) December 25, 2021