Sturaro saluta il Genoa: “Sognavo un finale diverso, ma vado via felice e a testa alta”

Dopo 15 anni, Stefano Sturaro si appresta a lasciare il Genoa. E il capitano rossoblu ha voluto salutare Genova con una lettera d’addio accompagnata da un video che ripercorre i suoi anni in rossoblu: “Salutarvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un’ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella mia testa sognavo un finale diverso, è inutile negarlo ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa”.

Foto: Instagram Sturaro