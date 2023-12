Stulac al 97′: il Palermo ribalta la Cremonese (3-2) e l’aggancia al quinto posto

Si è conclusa l’ultima partita della 19esima giornata di Serie B. Primo tempo scintillante tra le due squadre, chiuso con il parziale di 1-2. I grigiorossi vanno in vantaggio con Sernicola, ma vengono ripresi poco dopo da Nedelcearu sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Intorno al 30’ Vazquez lavora il pallone, scarica sulla destra per Ghiglione che mette in mezzo un lungo cross impattato perfettamente al volo da Castagnetti, che segna un grande gol. Al 57’ annullato un gol a Massimo Coda per fuorigioco, gol che probabilmente avrebbe chiuso la partita in favore della Cremonese. Federico Di Francesco, con un destro a fil di palo su assist di Insigne, segna il gol del momentaneo 2-2. La svolta arriva a fine del recupero, con il gol di Leo Stulac al 97′. Il Palermo aggancia così la Cremonese e si porta al quinto posto.

Foto: Instagram Stulac