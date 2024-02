Stuani lancia la sfida al Real: “È il momento ideale per andare al Bernabeu e vincere”

Il prossimo turno de La Liga offre lo scontro al vertice tra Real Madrid e Girona. E Cristhian Ricardo Stuani ha così parlato della sfida, lanciando la sfida ai Blancos: “Siamo molto emozionati. È una settimana diversa perché sappiamo quanto sia importante la partita e per cosa giochiamo. C’è un’ottima atmosfera e la squadra ha una mentalità molto positiva. Giocare contro il Real Madrid con il pensiero di passare in testa è più di una motivazione. È una partita speciale, può segnare un prima e un dopo. Per noi questo è un sogno, poter vivere e competere per le prime posizioni in campionato è spettacolare ed è una responsabilità. È il momento ideale per andare al Bernabéu e vincere. Se lo facessimo, potremmo davvero lottare per la prima posizione. Possiamo continuare a sognare e goderci tutto questo, restando con i piedi per terra; è importante che tutti siano realisti e comprendano che la partita sarà molto difficile. Avremo le nostre occasioni, ma sarà molto complicato”.

Foto: Instagram Stuani