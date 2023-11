Struber: “A San Siro abbiamo giocato bene, ma ora serve la vittoria per restare a galla”

Gerhard Struber, allenatore del Salisburgo, ha parlato a Sky Sports in vista della gara contro l’Inter di mercoledì.

Queste le sue parole: “A Milano abbiamo fatto bene, ma non siamo stati ricompensati alla fine con i punti. Vogliamo cambiare la situazione e portare a casa la vittoria. Questo è l’obiettivo. Naturalmente l’attesa supera il fatto che avremo una partita davvero importante in casa davanti a molti spettatori. La vittoria contro il WSG Tirol? Non è stata una gioia per gli occhi, ma ci sono partite che bisogna prendere così come sono. I tre punti contano. È stata una lotta difficile come ci si aspettava contro un avversario che si comportava un po’ come un pugile all’angolo”.

Foto: Instagram Salisburgo