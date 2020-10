Stroppa: «Un pareggio che dà morale. Ho affrontato la Juve prendendola alta»

Giovanni Stroppa gongola. Il suo Crotone ha fermato, con grande merito, i bianconeri. «La Serie A è un’altra cosa rispetto al passato, ma questo pareggio ci dà morale. La strada però è quella giusta, perché se facciamo punti contro squadre del calibro della Juventus significa che stiamo crescendo. In superiorità abbiamo forse avuto paura di vincere. Ci siamo chiusi, potevamo invece lavorare meglio in quel frangente, ma i bianconeri ci hanno messo in difficoltà anche in inferiorità numerica. Come si fermano? Prendendoli alti e con grande intensità. C’è da aggiungere che non è la fotografia della Juve migliore a causa dei tanti avvicendamenti».

Foto: Crotone tv